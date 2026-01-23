Obras en la Av. Arequipa desatan caos vehicular y reclamos vecinales

Con la finalidad de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) decidió realizar mejoras de tránsito vehicular en la Av. Arequipa, un equipo de Panamericana Televisión recorrió la vía y pudo constatar una serie de problemas que se vienen registrando.

A la altura de la cuadra 15, una obra complicaba el libre tránsito de las unidades, ya que ocupaba un carril con sentido al Cercado de Lima, causando la incomodidad de los conductores y vecinos que suelen utilizar la autopista.

Los residentes mostraron su molestia por los trabajos que se realizan en esta transitada vía que une cerca de seis distritos de Lima, debido a que muchas veces se les imposibilita ingresar a las cocheras de sus viviendas, por lo que ATU informó que realizarán un empadronamiento.

OTRO PROBLEMA EN JAVIER PRADO

La avenida Arequipa no es la única vía en la capital donde se está registrando algún tipo de inconveniente, sino que, la Av. Javier Prado, por la que transitan miles de vehículos al día, también está teniendo una serie de problemas en los desvíos.