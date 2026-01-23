Municipalidad de Surco denuncia presunta invasión en el cerro Centinela

En pleno cerro Centinela, rodeada de arena y piedras y alejada del resto del desarrollo urbano de la ciudad, se levanta una extensa vivienda que cuenta con una cancha de fútbol y al menos nueve edificaciones adicionales. Según la Municipalidad de Santiago de Surco, se trata de una ocupación ilegal que lleva cerca de diez años asentada en un terreno de propiedad municipal.

De acuerdo con la Subgerencia de Fiscalización del municipio, el predio no cuenta con habilitación urbana, por lo que no es posible otorgar constancias de posesión ni títulos de propiedad. La comuna sostiene que la ocupante ha permanecido en la zona de manera irregular durante aproximadamente una década.

RECHAZAN ACUSACIÓN

Sin embargo, la persona que habita el lugar, identificada como Denisse Darelli, rechaza la acusación de invasión. La vecina asegura que su familia ocupa el terreno desde hace más de 20 años y que, desde el año 2000, ha venido pagando impuestos municipales, los cuales —según afirma— han sido recibidos y reconocidos por la propia municipalidad.

La Municipalidad de Surco indicó que Darelli debe retirarse del predio, ya que la zona no está habilitada como área urbana y corresponde a un espacio de tratamiento paisajístico donde no se permite ningún tipo de construcción. En ese sentido, se procedió a cercar el área con muros para evitar que continúen las edificaciones y el ingreso de materiales de construcción.

Por su parte, Darelli reconoce que actualmente el terreno no cuenta con autorización para edificar, pero sostiene que el cambio de zonificación se produjo por un error administrativo. Según señaló, la Municipalidad de Lima habría reconocido dicha equivocación y estaría realizando los trámites para restituir la zonificación residencial que el predio tuvo hasta el año 2016.