Tras muerte de adulta mayor, instalarán cuatro puentes peatonales provisionales en Vía Expresa Sur

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) se pronunció sobre el pedido de los vecinos y de la Municipalidad de Surco para la instalación de puentes peatonales en la Vía Expresa Sur, tras el fallecimiento de una adulta mayor de 66 años que perdió la vida al intentar cruzar esta vía, inaugurada el año pasado.

Ante lo ocurrido y las reiteradas solicitudes vecinales y municipales, Emape informó que construirá cuatro puentes peatonales provisionales, mientras se desarrolla el proyecto para la edificación de puentes definitivos, los cuales contarán con ascensores para garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones.

La Vía Expresa Sur ha sido duramente cuestionada por los vecinos del distrito y por la comuna de Surco, debido a la falta de iluminación y señalización, factores que incrementan el riesgo para quienes intentan cruzar esta arteria vial.

INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE ANCIANA

En tanto, la muerte de la adulta mayor es materia de investigación por parte del Ministerio Público, luego de que la familia presentara una denuncia en la que se ha incluido a la Municipalidad de Lima como tercero civil responsable del atropello.