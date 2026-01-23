Rescatan a empresario peruano secuestrado por banda criminal en Ecuador

Un empresario peruano de 61 años, dedicado a la importación de calzado, fue rescatado con vida tras permanecer secuestrado por una organización criminal ecuatoriana que exigía 20 mil dólares a cambio de su liberación. El operativo fue resultado de un trabajo articulado entre la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri del Perú y la Policía Nacional del Ecuador.

Según informaron las autoridades, la familia de la víctima, que se encontraba en el Perú, recibió mensajes amenazantes acompañados de fotografías y videos, lo que motivó que se comunicaran de inmediato con las autoridades peruanas. A partir de ello, se activó un proceso de negociación mientras que, de manera paralela, equipos de inteligencia de ambos países realizaban labores de campo que permitieron ubicar a la banda responsable.

El jefe de la División de Investigación de Secuestros, coronel Jorge Carpio, explicó que la coordinación binacional permitió identificar cuentas vinculadas al delito y localizar el lugar donde permanecía cautivo el empresario. La intervención se concretó mediante el operativo denominado “Libertad 55”. Por su parte, el ministro del Interior del Ecuador, John Reimberg, indicó que la víctima fue secuestrado mientras realizaba actividades comerciales dentro del territorio ecuatoriano.

TESTIMONIO DEL EMPRESARIO

De acuerdo con el testimonio del empresario, permaneció atado a un árbol durante más de 15 horas, tiempo en el que fue amenazado y sometido a maltratos físicos. Tras el rescate, fue reunido con uno de sus familiares y recibió atención por las lesiones sufridas.

Como resultado del operativo, cuatro ciudadanos ecuatorianos, entre ellos una mujer, fueron detenidos. Según la Policía Nacional del Ecuador, los implicados registran antecedentes por delitos como robo y tráfico ilícito de drogas.