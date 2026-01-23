Caso Alianza Lima: concentraciones deportivas terminan convirtiéndose en actos de indisciplinas

La situación ha puesto en cuestionamiento el uso de los hoteles de concentración, espacios destinados exclusivamente a la preparación deportiva.

El caso que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ha generado una fuerte controversia en el ámbito deportivo, luego de que se conociera la existencia de una denuncia por presunto abuso sexual ocurrida durante la concentración de Alianza Lima en Uruguay.

La situación ha puesto en cuestionamiento el uso de los hoteles de concentración, espacios destinados exclusivamente a la preparación deportiva, pero que en este caso habrían sido escenario de actos de indisciplina y, presuntamente, de un hecho delictivo. Especialistas en periodismo deportivo señalaron que la concentración busca fortalecer la cohesión del plantel, establecer límites claros y garantizar una convivencia adecuada dentro del grupo.

ANTECEDENTES

El episodio ha sido comparado con antecedentes registrados en el fútbol peruano, como el ocurrido en 2007 en el Hotel Golf Los Incas, cuando jugadores de la selección nacional fueron sancionados tras permitir el ingreso de personas ajenas y consumo de alcohol durante una concentración por las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010.

Periodistas deportivos coincidieron en que estos hechos reflejan problemas estructurales relacionados con la formación y el profesionalismo en el fútbol nacional, así como la falta de una adecuada conducción en las etapas iniciales de la carrera deportiva.

Por su parte, el Club Alianza Lima confirmó que dos mujeres ajenas al plantel ingresaron al hotel de concentración. Franco Navarro, vocero del club, precisó que este hecho constituye una falta disciplinaria y que ya se han aplicado las sanciones correspondientes.