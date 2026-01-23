Balacera en SMP deja dos heridos: se presume ajuste de cuentas

Una intensa balacera registrada cerca de una empresa de transportes en San Martín de Porres dejó como saldo a dos personas heridas. El incidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, en las inmediaciones de la segunda etapa de la urbanización Las Begonias.

Personal de Serenazgo acudió al lugar para brindar auxilio a los afectados. Inicialmente se sospechó que se trataba de un caso de extorsión, debido a la cercanía con la empresa de transporte, pero posteriormente se informó que podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.

SOBRE LOS HERIDOS

Los heridos fueron trasladados al Hospital Luis Negreiros del Callao, donde se reportó que uno de ellos permanece en estado crítico, mientras que la otra persona recibió el alta médica. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del hecho.