Delia Espinoza es retirada definitivamente del Ministerio Público por decisión de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió destituir por unanimidad a Delia Espinoza de su cargo como fiscal suprema titular, tras hallarla responsable de faltas muy graves vinculadas al incumplimiento de la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ordenada en junio de 2025. La decisión la aparta definitivamente del cargo y le impide volver a ocupar la jefatura del Ministerio Público.

El acuerdo fue adoptado este viernes 23, con votos singulares de Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos Patio. Durante la lectura de la ponencia, elaborada por Víctor Hugo Chanduví Cornejo, la JNJ subrayó que se respetó escrupulosamente el derecho a defensa de Espinoza a lo largo del proceso disciplinario.

FALTAS MUY GRAVES Y PRESUNCIÓN DE VALIDEZ

Según la ponencia, a Espinoza se le imputó hacer caso omiso a la resolución que ordenaba la reposición de Benavides, reusarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema e instigar a trabajadores a permanecer por cuatro horas en el noveno piso de la sede institucional.

Chanduví sostuvo que la exfuncionaria “desplegó actos para impedir el retorno” de Benavides con el objetivo de mantenerse de forma irregular en el cargo, y precisó que los actos de la JNJ “gozan de presunción de validez y eficacia inmediata”, aun frente al argumento de falta de notificación.

La decisión se sustenta también en un informe del 14 de enero, elaborado por María Teresa Cabrera Vega, que recomendó la destitución de Delia Espinoza por los hechos relacionados con la reposición de Patricia Benavides, consolidando así la medida disciplinaria adoptada por el pleno de la JNJ.