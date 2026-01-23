Agreden a sereno en SMP: intervenía a sujetos que bebían lícor en la calle

Un agente del Serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres fue agredido por dos sujetos que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, en la asociación Vista Hermosa, zona de Chuquitanta, en este distrito del norte de Lima.

El sereno, identificado como Arnaldo Cruz, acudió al lugar tras el llamado de vecinos que alertaron sobre la presencia de dos personas libando licor en plena calle. Según la información proporcionada, el agente solicitó a los individuos que se retiraran del lugar; sin embargo, estos reaccionaron de manera violenta y lo atacaron, ocasionándole diversas lesiones.

Producto de la agresión, el efectivo del Serenazgo sufrió heridas en la cabeza y en la ceja. Cruz relató que al intentar dar recomendaciones, uno de los sujetos se alteró y lo golpeó en el hombro izquierdo y la clavícula. Asimismo, indicó que presenta inflamación en la ceja izquierda y en la zona de la sien.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Tras el incidente, el sereno fue trasladado a un hospital, donde se le practicaron exámenes médicos para descartar lesiones internas. De acuerdo con la información policial, los presuntos agresores ya fueron detenidos. La investigación del hecho quedó a cargo de la Comisaría PNP de Laura Caller.

(Con información de RPP)