Abogado argentino explica proceso legal por denuncia contra jugadores de Alianza Lima

El abogado penalista argentino Leonardo Martínez se pronunció sobre la situación legal de los futbolistas de Alianza Lima, Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes vienen siendo acusados por una joven argentina de un presunto abuso sexual durante su estadía en Uruguay, hecho que es materia de investigación.

Según explicó el especialista, en Argentina, cuando se presenta una denuncia por abuso sexual, esta es asumida por una Fiscalía especializada, encargada de dirigir las primeras diligencias. “Lo que va a hacer el juez es disponer medidas de prueba para acreditar todo lo necesario para la investigación”, indicó el letrado.

Martínez precisó que, una vez concluidas estas diligencias preliminares, la Justicia argentina podría trasladar el caso a los órganos judiciales de Uruguay, país donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. “El proceso podría continuar en Argentina con colaboración de Uruguay o tramitarse directamente en Uruguay”, explicó.

“Lo primero es reunir las pruebas y determinar si el hecho existió o no. Luego se evaluarán las imputaciones, la participación de los presuntos autores y, finalmente, los acusados deberán presentar sus descargos”, sostuvo Martínez, remarcando que esta etapa es clave para definir el rumbo del caso.

El penalista señaló que, de existir una semiplena prueba, es decir, indicios suficientes del delito, corresponde que el juez cierre la investigación y eleve el caso a juicio oral. “Ahí intervienen jueces distintos a los que investigaron”, precisó, agregando que también se deben recoger las declaraciones de los acusados, ya sea de forma presencial o virtual.

Asimismo, Martínez indicó que las investigaciones podrían extenderse hasta un año y medio, dependiendo de la complejidad del caso. “Si las pruebas se obtienen en cuatro meses, podría resolverse más rápido, pero un juicio de esta naturaleza podría demorar entre tres y cuatro años”, advirtió.

PENAS POR ABUSO SEXUAL SEGÚN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

El abogado explicó que el delito de abuso sexual con acceso carnal está tipificado en el Código Penal argentino con penas que oscilan entre cuatro y diez años de prisión efectiva, siempre que la investigación sea llevada por un juzgado de ese país, aclarando que la jurisdicción final dependerá del avance de las diligencias.