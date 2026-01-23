Hinchas de Alianza Lima respaldan al club en medio de polémica que involucra a futbolistas

Decenas de hinchas de Alianza Lima acudieron al estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, en la antesala de la presentación oficial del plantel blanquiazul, en un contexto marcado por la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en Argentina.

Los asistentes formaron largas filas para ingresar al recinto deportivo y participar en la firma de autógrafos de exfutbolistas del club, actividad organizada como parte de las acciones previas a la presentación del equipo, programada para el día de mañana.

HINCHAS SE PRONUNCIAN SOBRE CRISIS EN ALIANZA LIMA

Algunos hinchas expresaron su posición frente a la situación que atraviesa la institución. Uno de ellos señaló que, pese a las recientes denuncias, el objetivo deportivo del club se mantiene para la presente temporada y consideró que se deben tomar decisiones respecto a quienes puedan afectar la imagen de la institución.

Otro hincha manifestó que el respaldo está dirigido al club y a su historia, independientemente de los jugadores, indicando que la hinchada permanece más allá de las personas que integren el plantel.