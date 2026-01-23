Asbanc lanza Línea de Emergencia 1820 para bloquear tarjetas en casos de robos

En el Perú se reporta el robo de aproximadamente 4 mil teléfonos celulares cada día, de acuerdo con cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Estos dispositivos, que almacenan información personal y financiera, representan un alto riesgo para los usuarios en caso de caer en manos de la delincuencia.

La masificación del uso de billeteras digitales y aplicaciones bancarias ha incrementado la exposición de los ciudadanos a delitos financieros y a la pérdida de ahorros en cuestión de minutos. Ante esta situación, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) presentó la Línea de Emergencia 1820, un servicio destinado a permitir el bloqueo inmediato de tarjetas, billeteras digitales y aplicaciones financieras en caso de robo o pérdida del teléfono móvil.

¿CÓMO FUNCIONA?

Este canal de atención funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede ser utilizado desde cualquier línea telefónica a nivel nacional. A través de una sola llamada, los usuarios podrán comunicarse con su entidad financiera y realizar el bloqueo correspondiente de manera rápida.

Nancy Figueroa Carty, defensora del cliente financiero de Asbanc, explicó que el objetivo de esta línea es simplificar el proceso de protección de los fondos. Señaló que ya no será necesario contactar individualmente a cada entidad financiera, ya que el sistema permite realizar el bloqueo en pocos pasos y en cuestión de segundos.