Colectivero es asesinado a balazos en Huaycán a una cuadra de una comisaría

El sector transporte continúa siendo uno de los más golpeados por la criminalidad y la extorsión en Lima. Esta vez, un colectivero fue asesinado a balazos en el cruce de las avenidas 15 de Julio y Cáceres, en la zona de Huaycán, generando conmoción entre vecinos y transportistas de la zona.

Según las primeras investigaciones, el conductor de una combi se encontraba estacionado a la espera de pasajeros cuando fue sorprendido por dos delincuentes, quienes se acercaron a la unidad y le dispararon a quemarropa, acabando con su vida en el lugar.

El ataque fue brutal. Cuatro impactos de bala terminaron con la vida del chofer, mientras que los criminales grabaron el momento exacto del asesinato, material que ahora forma parte de las diligencias policiales. La víctima fue identificada como Gian Pierre Cristian Mendoza Campos, de 27 años.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron por la avenida Cáceres con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya logrado su captura. Lo que más ha causado indignación es que el asesinato ocurrió a solo una cuadra de una comisaría, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la seguridad en la zona.

TRANSPORTISTAS VIVEN ATEMORIZADOS

Tras este nuevo crimen, colectiveros y choferes de transporte informal manifestaron su temor ante el avance de las mafias extorsivas, asegurando que podrían convertirse en las próximas víctimas. La Policía ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento asesinato.