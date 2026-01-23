Accidente en el Jorge Chávez: Fiscalía pide más de 5 años de cárcel para personal de CORPAC y LAP

Han pasado más de tres años del trágico accidente ocurrido en el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que cobró la vida de tres bomberos aeronáuticos y dejó 11 pasajeros heridos. Tras un prolongado proceso de investigación, el Ministerio Público concluyó finalmente las diligencias preliminares y anunció la presentación de la acusación formal por este fatal suceso.

La Fiscalía solicitó penas superiores a los cinco años de prisión para 10 personas implicadas, entre ellas personal de CORPAC y de Lima Airport Partners (LAP), a quienes se les atribuye responsabilidad en el accidente que conmocionó al país y evidenció graves fallas en los protocolos de seguridad aeroportuaria.

La defensa legal de Nicolás Santa Gadea y Ángel Torres, dos de los tres bomberos fallecidos tras el impacto entre un avión y un vehículo bomberil, consideró que la pena solicitada por la Fiscalía guarda relación con la gravedad de los delitos imputados, señalando que se trató de un hecho que pudo evitarse.

Como se recuerda, el siniestro se produjo cuando los bomberos realizaban una prueba de respuesta rápida en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. “CORPAC autorizó el ingreso de los bomberos a la pista, pero también autorizó el despegue del avión de Latam”, sostuvo el abogado de las víctimas, quien remarcó la grave negligencia atribuida a CORPAC.

PROCESO SIN JUICIO ORAL Y REPARACIÓN CIVIL ADELANTADA

A pesar de que han transcurrido más de tres años desde el accidente, el proceso aún no ha ingresado a la etapa de juicio oral, generando cuestionamientos por la demora en la administración de justicia. Mientras tanto, Lima Airport Partners adelantó una reparación civil de 700 mil dólares a las familias de las víctimas, en un intento por resarcir parcialmente el daño ocasionado.