Corredor Azul reduciría a 30 minutos el tiempo de viaje en la avenida Arequipa

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que entre los meses de marzo y abril se iniciará la implementación de una vía exclusiva para el Corredor Azul en la avenida Arequipa, con el objetivo de priorizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje en este importante eje vial.

REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE VIAJE

Según la entidad, la medida permitirá que el recorrido completo del Corredor Azul se reduzca de aproximadamente 75 a 30 minutos durante las horas de mayor congestión. Daniel Gonzales, vocero de la ATU, indicó que alrededor de 60 mil usuarios utilizan diariamente este servicio y actualmente enfrentan trayectos que superan la hora en horas punta.

La avenida Arequipa tiene una extensión superior a seis kilómetros y atraviesa los distritos de Lima Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores. En la actualidad cuenta con cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación.

De acuerdo con la propuesta presentada, los dos carriles que van desde Miraflores hacia el centro de Lima serán transformados en una vía exclusiva bidireccional para el Corredor Azul, con un carril por sentido. En tanto, los carriles en sentido contrario, del centro de Lima hacia Miraflores, continuarán habilitados para el tránsito mixto y vehículos particulares.