Cae “Alianza del Norte”: banda extorsionaba a comerciantes en Comas y Carabayllo

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de una peligrosa banda criminal denominada “Alianza del Norte”, la cual venía operando en diversas zonas de Lima Norte, principalmente en los distritos de Comas y Carabayllo, donde se dedicaba a actividades de extorsión.

La intervención estuvo a cargo de la División de Secuestros de la PNP, liderada por el coronel Jorge Carpio, quien informó que esta organización criminal extorsionaba de manera sistemática a comerciantes, emprendedores y empresas de transporte que operan en Lima Norte, generando temor entre sus víctimas.

Entre los agraviados se encuentra un empresario del rubro ferretero, propietario de varios negocios en la zona. “Le exigían una cuota inicial de 20 mil soles y 3 mil soles mensuales a cambio de no asesinarlo”, señaló el jefe de la División de Secuestros, detallando la modalidad violenta utilizada por la banda criminal.

IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS Y CAPTURA DEL CABECILLA

La Policía logró rastrear números telefónicos y diversas cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero de las extorsiones, información que resultó clave para ubicar y capturar a los integrantes. Según la PNP, el cabecilla de la organización sería Richard Alexander Riera Rodríguez, quien coordinaba y recibía rendición de cuentas del resto de miembros de la banda delictiva.