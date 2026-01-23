Villa María del Triunfo: familia acusa a su propio sobrino de robar 20 mil soles

Una familia denunció el robo de 20 mil soles en efectivo dentro de su vivienda, ocurrido el pasado 20 de enero en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Según la acusación, el presunto responsable sería un familiar cercano, a quien habían acogido en su hogar de manera solidaria días antes del hecho.

De acuerdo con la denuncia de la familia Landeo Valle, su sobrino permaneció cerca de una semana en el inmueble ubicado en la zona de La Tablada. “Salimos al mercado y, al regresar, encontramos el cuarto completamente desordenado. Había forzado las chapas y se llevó el dinero, un monto aproximado de 18 mil soles”, señaló una de las agraviadas.

Las denunciantes indicaron que el sujeto no solo habría sustraído dinero en soles, sino también dólares en efectivo y documentos personales importantes. “Ingresó por la ventana y se llevó mi cartera con documentos y 630 dólares”, manifestó otra integrante de la familia afectada, visiblemente consternada por lo ocurrido.

AMENAZAS Y PRESUNTA EXTORSIÓN TRAS EL ROBO

Según la denuncia, el presunto autor —primo de las agraviadas— estaría exigiendo 4 mil soles a cambio de devolver los documentos robados. Además, la familia aseguró que viene recibiendo amenazas con armas de fuego, señalando que el sujeto incluso se presentaría en redes sociales como extorsionador. El caso ya fue denunciado ante la comisaría del sector, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.