Municipio de Surco exige al alcalde de Lima puentes peatonales en la Vía Expresa Sur

Gran preocupación viene generando en los vecinos de Santiago de Surco la falta de puentes peatonales en la Vía Expresa Sur, una situación que consideran altamente peligrosa para peatones y escolares. La alarma se intensificó luego de que una adulta mayor de 62 años muriera atropellada al intentar cruzar esta transitada vía hace solo unos días.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Santiago de Surco realizó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, encabezada por el alcalde Carlos Bruce, en la que se aprobó una moción de carácter urgente para exigir a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación inmediata de puentes peatonales a lo largo de toda la Vía Expresa Sur.

La teniente alcaldesa de Surco, Eliana Toledo, explicó que la moción busca que la comuna metropolitana priorice la construcción de estas estructuras. “Exigimos al alcalde Renzo Reggiardo que nos escuche y tome conciencia de este grave peligro, porque esta vía se ha convertido en una trampa mortal”, declaró la funcionaria.

Toledo advirtió que, de no concretarse la instalación de los puentes, la vida de los vecinos, escolares y adultos mayores estaría en constante riesgo, más aún ante el próximo inicio del año escolar. “Se nos informó que desde el 15 de diciembre comenzarían los trabajos, pero hasta ahora no hay nada concreto”, sostuvo.

VECINOS ALERTAN RIESGO PERMANENTE Y FALTA DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA

Los residentes de la zona respaldaron el pedido de la Municipalidad de Surco y aseguraron que cruzar la Vía Expresa Sur pone en peligro sus vidas todos los días. “Queremos puentes para poder trasladarnos con seguridad; hay muchos niños que pronto volverán al colegio y tendrán que cruzar esta vía, que además carece de iluminación”, señaló un vecino.