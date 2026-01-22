Médicos operan con linternas de celulares tras apagón en Hospital del Niño de Breña

Un apagón ocurrido la tarde del miércoles en el Hospital del Niño, ubicado en el distrito de Breña, obligó a un equipo médico a continuar una cirugía cardiovascular a un menor utilizando únicamente la luz de las linternas de sus teléfonos celulares.

El incidente se registró mientras se realizaba el procedimiento quirúrgico, lo que generó preocupación entre el personal de salud y los familiares del paciente. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el corte de energía eléctrica se prolongó por aproximadamente 30 minutos, periodo en el que el equipo médico tuvo que mantener la intervención en condiciones limitadas de iluminación.

Un testigo señaló que el personal médico fue alertado del corte de luz de manera repentina y que la energía se restableció luego de varios minutos. Indicó además que una interrupción de este tipo, aunque breve, representa un riesgo significativo cuando ocurre dentro de un quirófano.

COMUNICADO DEL MINSA

Posteriormente, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que confirmó la interrupción del servicio eléctrico por un lapso aproximado de una hora. No obstante, la entidad no precisó las razones por las cuales no se activó de inmediato un sistema de energía de emergencia tras el corte.