Santa Anita: 'Clan del Norte' habría provocado volcadura de combi de la línea '505'

Un vehículo de transporte público de la línea 505 se volcó la noche de este miércoles en el distrito de Santa Anita, dejando como saldo una persona fallecida y al menos cinco heridos. Inicialmente, el hecho fue reportado como un accidente de tránsito; sin embargo, las investigaciones y testimonios recogidos apuntan a que se trataría de un presunto atentado vinculado a extorsiones contra transportistas.

De acuerdo con información, el vuelco de la unidad estaría relacionado con un nuevo modus operandi utilizado por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, que habrían reemplazado los ataques armados directos por acciones destinadas a provocar accidentes vehiculares e incendios de unidades.

BANDA CRIMINAL DETRÁS DEL ATAQUE

Según los reportes, detrás del ataque estaría una organización criminal que se autodenomina “El Clan del Norte”, cuyos integrantes habrían enviado mensajes extorsivos a los transportistas de la línea 505, en los que se atribuyen atentados como volcamientos e incendios de vehículos.

Un transportista de la referida línea, que brindó su testimonio y señaló que la combi accidentada habría sido perseguida desde el distrito de Huarochirí por sujetos a bordo de una motocicleta. Indicó que el conductor perdió el control del vehículo al intentar evadir un posible ataque armado. Asimismo, se difundieron mensajes amenazantes en los que presuntos extorsionadores advierten a los conductores sobre nuevos ataques si no cumplen con los pagos exigidos.

Otros testimonios señalan que las agresiones no solo ocurren en ruta, sino también cerca de los domicilios de los transportistas, donde se habrían registrado incendios intencionales de vehículos durante la noche o madrugada. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer si el hecho corresponde a un ataque extorsivo.