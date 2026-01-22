Tenso enfrentamiento entre Delia Espinoza y presidenta de la JNJ durante pleno

Momentos de alta tensión se vivieron durante el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), hasta donde llegó la fiscal supendida Delia Espinoza para ejercer su defensa frente a un informe que recomienda su inhabilitación y salida del Ministerio Público. La audiencia se desarrolló ante los cinco magistrados del organismo constitucional.

Espinoza acudió acompañada de su abogado y expuso sus argumentos de defensa; sin embargo, el momento más tenso se produjo minutos después de iniciar su intervención, cuando se enfrentó verbalmente con la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, tras cuestionar el contenido del informe en su contra.

“Para que se me destituya han buscado cosas tendenciosas y forzadas, pero no se ha puesto toda la verdad de las declaraciones de cada uno de los magistrados”, afirmó Espinoza. Estas declaraciones incomodaron a la presidenta de la JNJ, quien respondió de inmediato y la acusó de faltarle el respeto durante el pleno.

“Usted tiene que ceñirse a hacer su informe oral como abogada. Usted está dentro de un proceso administrativo”, replicó Cabrera. Ante ello, Espinoza respondió: “No estoy ofendiendo”, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso en la sesión.

CASO PATRICIA BENAVIDES ORIGINÓ PROCESO DISCIPLINARIO EN LA JNJ

La investigación contra Delia Espinoza está vinculada a la reposición de la fiscal suprema Patricia Benavides, ordenada por la propia Junta Nacional de Justicia cuando Espinoza se encontraba al frente del Ministerio Público. Según el organismo, no se cumplió la disposición, lo que motivó una acusación por presunta desobediencia y enfrentar una posible destitución, basado en un informe presentado por la presidenta de la JNJ.