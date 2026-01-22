Hinchas ingresan a Matute tras denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Gran controversia se ha generado en el fútbol peruano, especialmente en Alianza Lima, luego de conocerse que los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina durante su estadía en Uruguay, según reportes de medios de ese país.

La situación provocó una reacción inmediata de la hinchada blanquiazul, cuyos integrantes ingresaron al estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, y habrían agredido verbal y físicamente a algunos jugadores. Entre los afectados se encontraría Luis Advíncula, recientemente incorporado al plantel, así como directivos del club, entre ellos Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, y su hijo.

Las imágenes del violento ingreso de los hinchas se difundieron rápidamente en redes sociales, donde se observa cómo fuerzan las puertas del estadio de Matute, acceden a la cancha principal y encaran a los jugadores, quienes se encontraban entrenando al momento del incidente. En los videos también se aprecia a los barristas recriminando duramente al plantel en medio del escándalo.

SEPARACIÓN INDEFINIDA Y PRESENCIA POLICIAL EN MATUTE

Por el momento, Alianza Lima anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, presuntamente involucrados en la denuncia por violación sexual, mientras continúan las investigaciones. Asimismo, la Policía Nacional del Perú llegó a las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva para resguardar al plantel, que hasta el cierre de esta nota permanecía dentro del recinto deportivo.