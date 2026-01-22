Carriles exclusivos en la avenida Abancay siguen siendo invadidos en segundo día de marcha blanca

Durante el segundo día de la denominada “marcha blanca” en la avenida Abancay, se constató que el uso de los carriles segregados para el transporte público aún no se cumple de manera generalizada. Un recorrido por la vía evidenció que vehículos particulares y taxis continúan ingresando al carril exclusivo, principalmente para recoger o dejar pasajeros, pese a la señalización vigente y a las advertencias de sanción económica.

El trayecto, iniciado alrededor de las 10:43 a. m. desde el cruce con Amazonas en dirección a la avenida Nicolás de Piérola, permitió observar que la invasión del carril reservado se repite a lo largo de varias cuadras. Incluso cerca de llegar a Nicolás de Piérola, a las 10:51 a. m., se detectó la presencia de más unidades particulares circulando por el carril destinado a los buses, algunas de ellas deteniéndose para captar pasajeros.

Carriles segregados en Abancay: conductores aún no se adaptan a la medida

En los cruces, como el de Abancay con Nicolás de Piérola, persiste la confusión sobre la distribución de carriles. Algunos conductores admitieron no estar informados sobre la implementación y señalaron haber recibido recién material informativo para adecuar su circulación. Esta falta de familiaridad se refleja en maniobras indebidas tanto de taxis como de autos privados, que no respetan la separación establecida entre transporte público y particular.

Pese a ello, usuarios y conductores de buses manifestaron una percepción positiva de la medida, al señalar que el tránsito para el transporte público se ha vuelto más fluido y que los tiempos de viaje se han reducido hasta en 15 o 20 minutos en tramos que antes presentaban alta congestión. Las autoridades recuerdan que la infracción por invadir el carril exclusivo conlleva una multa de 428 soles y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.