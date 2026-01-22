Tras culminar proceso de extradición: "El Monstruo" llegará a Lima entre el 25 y 28 de enero

Según informó Jorge Chávez, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, el delincuente Erick Moreno, alias el 'Monstruo', volverá al Perú extraditado desde Paraguay entre el domingo 25 y el miércoles 28 de enero.

El retorno del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte se realizará luego de cuatro meses de su detención en Asunción, por los delitos de crimen organizado y secuestro. El delincuente trato de evitar su extradición denunciando que su vida corre peligro en Lima.

ACTIVIDADES CRIMINALES

En los próximos días, una delegación oficial peruana viajará a Paraguay para realizar todos los trámites necesarios y traer de regreso al criminal, que fue detenido tras una intensa búsqueda el 24 de septiembre de 2025 en la localidad de San Roque.

En dicha jurisdicción, el delincuente habría instalado su base de operaciones para continuar con sus actividades criminales. Secuestros, sangrientas extorsiones a empresas de transporte público y comercios en la zona norte de Lima.