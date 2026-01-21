Accidente en Santa Anita: combi se vuelca y deja cinco heridos

Un violento accidente de tránsito se registró la noche del último miércoles en el distrito limeño de Santa Anita, cuando una combi de la línea 505 se volcó, dejando como saldo cinco personas heridas.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Los Chancas con la avenida La Encalada, una vía de alto tránsito vehicular. Por causas que aún son materia de investigación, la unidad perdió el control y terminó volcada sobre la calzada.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes brindaron atención inmediata a los heridos. Los cinco pasajeros afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica de emergencia.

Noticia en desarrollo...