Villa El Salvador: disparan contra camioneta de familiar de alcalde del Rímac

Un ataque armado se registró la tarde de este miércoles en el distrito de Villa El Salvador, cuando sicarios dispararon contra una camioneta mientras sus ocupantes abastecían combustible en un grifo ubicado en la avenida El Sol. El atentado dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre gravemente herido, generando alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo y abrieron fuego a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido. Las imágenes difundidas tras el ataque muestran múltiples impactos de bala en el parabrisas y los costados de la camioneta. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas El Sol y Pastor Sevilla.

La víctima mortal fue identificada como Danexis Sánchez Almeida, quien llegó sin vida al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. En tanto, Giancarlo Fierro Román resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Ambos serían familiares del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes, mientras el Depincri de Villa El Salvador asumió la investigación para determinar el móvil del crimen. El atentado se suma a otros hechos violentos recientes en el distrito, pese al estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana.