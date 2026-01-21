Revelan presencia de bandas criminales ecuatorianas en Lima Norte

El asesinato de una mujer ecuatoriana, cuyo cuerpo fue hallado oculto dentro de un colchón en Lima Norte, ha encendido las alertas de las autoridades sobre la posible consolidación de organizaciones criminales extranjeras en esta zona de la capital. El caso se suma a una serie de hechos violentos recientes que, pese a la crudeza de los ataques y explosiones, habrían pasado casi inadvertidos en medio de la creciente ola delictiva.

Durante una conferencia de prensa en la Dirincri, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que se investiga la presencia y accionar de bandas criminales ecuatorianas como Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, las cuales habrían entrado en conflicto con organizaciones como el Tren de Aragua. Según precisó, estas estructuras ya habían sido detectadas en el país desde febrero de 2022, tras el asesinato de dos mujeres ecuatorianas en el jirón Zepita.

Las investigaciones señalan que estas organizaciones no solo estarían involucradas en delitos de trata de personas, sino también en extorsiones y atentados con explosivos. De acuerdo con William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, delincuentes que antes se dedicaban a robos comunes han migrado a la extorsión, debido a la facilidad para acceder a cartuchos, granadas o explosivos artesanales, que luego son utilizados para intimidar a comerciantes y vecinos.

TRES DETENIDOS EN LOS OLIVOS

En las últimas horas, personal de Seguridad Ciudadana y la Policía logró detener a tres ciudadanos ecuatorianos en Los Olivos, quienes portaban cuatro cartuchos de dinamita. Además, se registraron recientes atentados con pirotécnicos reforzados en distritos como Ancón, donde un comerciante era extorsionado por una suma de 20 mil soles. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades, que advierten la necesidad de un control más estricto sobre el uso y comercialización de explosivos de uso civil para frenar la expansión de estos nuevos actores criminales en Lima Norte.