Campaña Escolar 2026: caja de cuadernos se oferta desde los S/100

En vísperas del inicio del Año Escolar 2026, padres de familia llegan al Centro de Lima para encontrar la mejor oferta de cuadernos previo al regreso de los alumnos a las aulas de los colegios de Lima y diversas regiones del país.

Durante un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión por el emporio comercial, se conoció que los ciudadanos pueden encontrar la caja de los productos mencionados a precios accesibles. “Están costando S/100. “Vienen 25 cuadernos y son de alta gama. Buenos y resistentes”, mencionó una comerciante.

¿CUÁNTO GASTARÁN LOS PADRES EN ÚTILES?

Ante la incertidumbre que surge en algunos padres de familia sobre los gastos que realizarán por este año por los útiles que llevarán sus hijos a los colegios, el presidente de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, aseguró que los costos subirían.

“Está previsto un incremento en la canasta (escolar) de un 5 a un 8% debido al proceso natural de la inflación que se tiene en el país y también incrementos en el precio de flete. Los precios no son iguales en Lima (…) Los costos varían de acuerdo a las regiones”.

Finalmente, Ojeda sostuvo que los apoderados de los estudiantes estarían destinando cerca de S/1200 para adquirir los útiles escolares, por lo que recomendó que las compras puedan hacerlas de manera virtual, por lo que podrían registrar un poco de ahorro.