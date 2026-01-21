Empresario chino se pronuncia tras presuntas reuniones irregulares con José Jerí: “Pido disculpas al presidente”

El empresario chino Zhihua Yang se pronunció públicamente tras las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, encuentros que han generado una fuerte controversia política y derivado en mociones de vacancia y censura, en el marco del denominado caso “Chifagate”.

A través de una carta, Yang rechazó cualquier irregularidad y cuestionó la difusión de imágenes sin su consentimiento. Además, aseguró que no existió coordinación previa para dichos encuentros y negó de manera tajante haber solicitado algún tipo de beneficio o favorecimiento en procesos vinculados al Estado.

“Niego tajantemente haber pedido algún favor al señor Presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento con el Estado Peruano”, sostuvo, remarcando que reside en el país desde hace 30 años y cumple con sus obligaciones tributarias conforme a ley.

Asimismo, el empresario cuestionó que las imágenes y reportajes televisivos hayan sido difundidos sin su autorización, señalando que se ha construido una versión distorsionada de los hechos. Indicó que nunca coordinó reuniones ni en su restaurante ni en su market, y que durante las visitas no se abordaron temas comerciales ni empresariales, descartando así cualquier indicio de acto ilícito.

DISCULPAS AL JEFE DE ESTADO

En su pronunciamiento, Zhihua Yang también aclaró que ningún de los dos abogados que han hablado en su nombre públicamente en los últimos días lo representan, y que su única abogada es Raquel Nuñuvero. además, ofreció disculpas públicas a José Jerí por las acciones de algunos de sus trabajadores, quienes habrían grabado al mandatario sin autorización.

“Expreso mis disculpas al señor Presidente de la República y demás ciudadanos por el comportamiento realizado por mi personal de seguridad, quienes han actuado al margen de la ley al realizar grabaciones y entregarlas a terceros”, señaló Yang.