Desde este viernes cerrarán tramo de la avenida Javier Prado por obras de viaducto

Este viernes 23 de enero se iniciarán las obras de construcción de un viaducto en la avenida Javier Prado, lo que implicará el cierre de un tramo clave de esta concurrida vía. La restricción vehicular se extenderá desde la avenida Los Frutales hasta el óvalo Monitor, afectando el tránsito en una de las principales arterias de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el proyecto contempla la implementación de viaductos a lo largo de toda la avenida Javier Prado, hasta la avenida Pershing, con el objetivo de descongestionar el tránsito vehicular, especialmente durante las horas punta.

Para evitar mayores contratiempos, la comuna limeña exhortó a los conductores a tomar precauciones y respetar las rutas de desvío, las cuales estarán debidamente señalizadas en las zonas intervenidas mientras duren los trabajos.

Los conductores que se dirijan hacia los distritos de San Isidro y San Borja deberán tomar la avenida La Molina, continuar por la avenida Separadora Industrial, seguir por los jirones Los Eucaliptos y Las Palmeras, y luego retornar a la avenida Javier Prado.

RUTAS ALTERNAS PARA QUIENES SE DIRIGEN A LA MOLINA

En tanto, quienes se desplacen de oeste a este con destino a La Molina deberán continuar por la avenida Javier Prado, desviarse por Las Palmeras, tomar un tramo de la Panamericana Sur, seguir por la Separadora Industrial, incorporarse a la avenida La Molina y finalmente reingresar a la avenida Javier Prado.