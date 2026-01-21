PNP reporta descenso de homicidios y extorsiones en los primeros días de 2026

Desde la sede de la Dirincri, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que en los primeros 20 días de 2026 se ha registrado una reducción de homicidios a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025. Según detalló, del 1 al 20 de enero de este año se contabilizaron 125 asesinatos, frente a los 156 registrados en similar lapso del año anterior.

Arriola precisó que estas cifras corresponden a datos oficiales de la Policía Nacional y forman parte de un seguimiento permanente a la criminalidad. “Tenemos registrados 125 homicidios a nivel nacional”, señaló el alto mando policial, destacando la diferencia con años previos y subrayando que se trata de información abierta y verificable.

No obstante, un análisis más amplio de la evolución de los homicidios revela que el país mantiene niveles elevados de violencia. De acuerdo con una gráfica elaborada con cifras oficiales, el punto más crítico se registró en agosto de 2025, cuando se alcanzó un promedio de 8.68 asesinatos por día. Asimismo, aunque enero de 2026 muestra un descenso frente al mismo mes del año pasado, el promedio diario ha aumentado respecto a diciembre de 2025, que cerró con 6.3 homicidios por día.

DENUNCIAN HAN DISMINUIDO

En cuanto a las extorsiones, el comandante general aseguró que las denuncias por este delito han disminuido en 28.6%. Sin embargo, advirtió que será necesario evaluar si esta reducción responde a una menor incidencia real o a otros factores, como el temor a denunciar. Cabe recordar que el general Revoredo reconoció que los esfuerzos policiales aún no son suficientes para frenar el avance de la criminalidad en el país.