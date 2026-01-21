Puente Caracol en Chosica en riesgo de colapso por grietas y aumento del río Rímac

La estructura del puente Caracol, ubicado en Lurigancho-Chosica, viene generando gran preocupación entre vecinos y autoridades debido a las grietas visibles que presenta. La infraestructura se encuentra en riesgo de colapso, situación que podría agravarse si el río Rímac incrementa su caudal durante la actual temporada de lluvias en la sierra central.

El puente, con más de 50 años de antigüedad, está habilitado únicamente para el tránsito de vehículos livianos, como mototaxis. Según el alcalde distrital, Oswaldo Vargas, un aumento significativo del caudal del río Rímac podría provocar el desplome de la estructura, por lo que solicitó la construcción de un nuevo puente de doble vía que reemplace a esta infraestructura considerada peligrosa.

“Este puente puede colapsar cuando el caudal del río Rímac supere los 150 metros cúbicos por segundo. Por ello, permanece cerrado cada vez que el nivel del río aumenta”, indicó la autoridad edil, al advertir que la situación representa un riesgo permanente para la población.

El alcalde explicó que el puente Caracol solo cuenta con una vía de tránsito, lo que limita la circulación vehicular en la zona. “Queremos que se construya un nuevo puente de doble vía para facilitar el tránsito de vehículos”, señaló, precisando que el puente Los Ángeles es actualmente la alternativa más cercana para el desplazamiento de unidades de mayor tamaño.

PIDEN INTERVENCIÓN URGENTE DEL GOBIERNO CENTRAL

Finalmente, Oswaldo Vargas reiteró su pedido al Gobierno Central para la construcción de un nuevo puente, advirtiendo que, ante un eventual colapso, varios sectores de Lurigancho-Chosica quedarían completamente aislados. Asimismo, solicitó la habilitación de vías alternas y puentes de conexión con la Carretera Central.