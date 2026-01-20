Vía Expresa Línea Amarilla cerrada por varias horas por volcadura de camión que transportaba aceite

A menos de 48 horas del accidente en la Vía Expresa Sur que terminó con la vida de una anciana tras ser embestida por un vehículo que era conducido por un ciudadano extranjero. Un nuevo incidente se registró en una autopista de la capital.

Por más de seis horas, la Línea Amarilla permaneció cerrada, debido a la colisión de una unidad de transporte pesado que trasladaba aceite. Este problema causó que los choferes tomarán rutas alternas, provocando un congestionamiento en la vía Evitamiento.

SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LOS CIUDADANOS

Luego de varios años, se anunció el retorno a las calles de Lima del Corredor Verde, sistema de transporte que había dejado de operar en beneficio de los ciudadanos desde el 2020 producto a la confirmación de los primeros casos de Covid-19 en el Perú.

Cabe mencionar que, este no sería el único cambio que se realizará en la capital, sino que también la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) propone que los buses del corredor azul puedan transitar en sentido de sur a norte por la Av. Arequipa.