Capturan a tres presuntos implicados en crimen de trabajadores de ladrillera

La Policía Nacional del Perú detuvo a tres presuntos implicados en el asesinato de dos trabajadores de una empresa ladrillera, crimen que conmocionó a Lima Norte. La captura fue confirmada por el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, quien brindó detalles sobre el avance de las investigaciones.

Según explicó el alto mando policial, las detenciones se realizaron tras un trabajo de inteligencia y diligencias efectuadas conforme a ley, lo que permitió identificar a los presuntos responsables del doble homicidio. Morales precisó que los intervenidos ya se encuentran bajo custodia y son sometidos a los interrogatorios correspondientes.

De acuerdo con la Policía, los detenidos formarían parte de una organización criminal dedicada a la extorsión de negocios en Lima Norte. Las investigaciones preliminares señalan que este grupo estaría detrás de una serie de ataques violentos contra la empresa ladrillera, con el objetivo de amedrentar a sus trabajadores y directivos.

FRUSTRARON CUARTO ATENTADO

El coronel Morales también reveló que los delincuentes habrían estado planificando un cuarto atentado contra altos dirigentes de la empresa, lo que fue frustrado con la reciente intervención policial. En ese sentido, aseguró que las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles implicados, así como a los autores intelectuales de estos crímenes.