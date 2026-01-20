Largas colas se registran en sede del Reniec en Miraflores

Largas colas se registran en los exteriores del local del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el distrito de Miraflores, generando malestar entre los ciudadanos que acuden a realizar diversos trámites. Un equipo de 24 Horas llegó hasta el lugar y constató la presencia de decenas de personas a la espera de ser atendidas.

Estas colas se extienden por varias cuadras. Uno de los usuarios señaló que llevaba cerca de dos horas en la fila únicamente para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin obtener información sobre el tiempo estimado de atención.

Otro ciudadano relató que el último sábado también acudió a esta sede del Reniec para realizar un trámite y enfrentó una situación similar, con una espera superior a las dos horas, lo que lo obligó a retirarse sin ser atendido. Al regresar en una nueva oportunidad, aseguró que vuelve a pasar por la misma situación.

CIUDADANOS AFECTADOS

Los usuarios también manifestaron que ningún funcionario de la institución salió a explicar los motivos de la demora ni a brindar orientación. Incluso, un ciudadano indicó que ha tenido que acudir hasta en tres oportunidades para poder ser atendido.