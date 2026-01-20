Rímac: asesinan a hombre en exteriores de mercado Caquetá

Un nuevo hecho de sangre se registró en el distrito del Rímac, donde un hombre fue asesinado a balazos por sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta. El crimen ocurrió en los exteriores del concurrido mercado Caquetá, cuando la víctima se encontraba conversando con un grupo de amigos.

El fallecido fue identificado como Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de 38 años. Durante el ataque, uno de los proyectiles le impactó en el pecho, dejándolo gravemente herido. Tras el atentado, fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y hallaron al menos 10 casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque. Asimismo, se dispuso el acordonamiento de la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recabar testimonios de los testigos presenciales del hecho.

ANALIZAN CÁMARAS

Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del mercado para identificar a los responsables del crimen. En tanto, los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona y exigieron mayor patrullaje policial para frenar la ola de violencia que azota al distrito.