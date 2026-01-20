Más de 200 menores deberán enfrentar nuevos procesos tras decisión del TC

Opiniones divididas ha generado el fallo del Tribunal Constitucional (TC) al declarar constitucional la medida que permite procesar y sentenciar a menores de 16 y 17 años por crímenes graves, una decisión que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la seguridad ciudadana.

Una de las principales interrogantes tras el pronunciamiento del TC es qué ocurrirá con los menores que actualmente enfrentan procesos judiciales vigentes. De acuerdo con el exdirector del Centro Juvenil Maranguita, hasta el momento alrededor de 200 adolescentes han sido procesados bajo esta modalidad.

“Tenemos una cifra de 200 menores que han sido procesados como adultos, pero a partir de la norma emitida por el Tribunal Constitucional esos casos fueron archivados y ahora estos jóvenes deberán enfrentar un nuevo proceso judicial”, explicó el exfuncionario.

MENORES CONTINÚAN VINCULADOS AL SICARIATO

Lo más preocupante, según fuentes policiales, es que menores de edad continúan involucrados en delitos graves como el sicariato, incluso después del pronunciamiento del TC. El último fin de semana, tres menores habrían asesinado a un adolescente de 16 años, quien recibió tres impactos de bala, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la criminalidad juvenil.