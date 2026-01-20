Detienen a integrantes de “Los Despreciables del Antitren” por crimen de estibador extranjero

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Despreciables del Antitren”, quienes estarían implicados en la venta de estupefacientes y en el asesinato de un ciudadano venezolano que trabajaba como estibador en el Mercado de Productores de Santa Anita.

De acuerdo con el coronel PNP Edward Flores, jefe de la División de Investigación Criminal de Lima Este, la intervención se realizó el día de ayer en el distrito de Santa Anita. Durante el operativo fue detenido un sujeto conocido con el alias de “Saliva”, quien habría sido intervenido mientras comercializaba marihuana y otros estupefacientes.

Tras la intervención, la Policía revisó el teléfono celular del detenido y encontró información que permitió ubicar la vivienda de su presunto cómplice. Este segundo sujeto fue posteriormente capturado y, según las investigaciones policiales, sería el segundo al mando de la organización criminal y quien habría dado la orden para asesinar al ciudadano extranjero.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Las investigaciones preliminares indican que el móvil del crimen estaría relacionado con la disputa por el control territorial en los alrededores del mercado de productores de Santa Anita, zona donde se habría concentrado la venta de droga. La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para determinar la participación de otros posibles involucrados.