Punta Hermosa: vecino denuncia brutal agresión por parte de serenos municipales

Un vecino del distrito de Punta Hermosa denunció haber sido víctima de una salvaje agresión por parte de serenos de la municipalidad, luego de un altercado ocurrido mientras realizaba labores informales llamando pasajeros para mototaxis de la zona. El hecho generó indignación entre los residentes, quienes presenciaron el ataque.

Según el testimonio del agraviado, los agentes lo increparon y le exigieron que se retire del lugar. Al no hacerlo de inmediato, los serenos habrían comenzado a golpearlo con sus varas, propinándole múltiples golpes en el cuerpo. La agresión se prolongó durante varios minutos ante la mirada atónita de los vecinos.

El violento episodio fue registrado en videos grabados con celulares por los testigos, donde se observa al hombre siendo reducido y golpeado en plena vía pública. Como consecuencia, la víctima terminó con lesiones en el rostro, la cabeza y la espalda, por lo que expresó su indignación y pidió una sanción ejemplar para los responsables.

RESPALDAN A DENUNCIANTE

Los vecinos de la zona respaldaron al denunciante y señalaron que se trata de una persona conocida y amable, que contribuye al desarrollo de la comunidad. Asimismo, hicieron un llamado a la Municipalidad de Punta Hermosa para que investigue el caso y sancione con severidad a los serenos involucrados, a fin de evitar que hechos de violencia similares vuelvan a repetirse.