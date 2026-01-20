Entra en vigencia restricción de dos personas en una moto

Desde hoy, martes 20 de enero, el Gobierno puso en vigencia la norma que prohíbe que dos personas se desplacen en una sola motocicleta. La medida se enmarca dentro de las acciones para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana que afecta a Lima Metropolitana y el Callao.

Durante las primeras horas de este martes, se pudo observar que numerosos motociclistas continúan circulando con acompañantes, pese a la entrada en vigencia de la disposición. No obstante, las autoridades precisaron que en esta primera jornada no se impondrán multas, aunque la fiscalización será más estricta a partir de mañana.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes incumplan la norma por primera vez recibirán una multa de 660 soles. En caso de reincidencia, la sanción ascenderá a 1,320 soles y el conductor podría perder su licencia de conducir, como parte de las medidas disuasivas.

RECHAZO DEL GREMIO MOTERO EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA

La disposición, planteada en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, ha sido rechazada por los gremios de motociclistas, quienes advierten que la norma no garantiza una reducción real de la criminalidad y afecta a miles de personas que utilizan motocicletas para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.