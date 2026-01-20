Ventanilla: sicarios asesinan a mototaxista de 13 balazos

Un nuevo crimen conmocionó a los vecinos de Ventanilla luego de que un mototaxista fuera asesinado de 13 disparos por delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. El violento ataque se registró en la cuadra nueve de la avenida Revolución, una zona transitada del distrito, generando pánico entre comerciantes y transportistas.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada aún con vida al hospital de Ventanilla; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas. En el interior de la mototaxi también viajaban dos mujeres, entre ellas una menor de 16 años, quien resultó herida por impacto de bala y permanece bajo observación médica.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que, luego de disparar contra el conductor, los sicarios huyeron rápidamente con dirección al Callao. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen, que no se descarta esté vinculado a un ajuste de cuentas.

OTRO ATAQUE A BALAZOS

Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente en Ventanilla. El último fin de semana, un adolescente de 16 años fue atacado a balazos en el segundo sector del asentamiento humano Angamos, donde una vecina también resultó herida. Ante esta situación, los vecinos exigieron a las autoridades mayor seguridad y acciones urgentes para frenar la ola de criminalidad en el distrito.