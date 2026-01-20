Chofer implicado en muerte de adulta mayor fue trasladado a la División de Tránsito

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía expresa Sur, en el distrito de Santiago de Surco, terminó con la vida de una mujer de 66 años y ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que fue puesta en funcionamiento esta infraestructura vial. El hecho se produjo en el cruce con el pasaje San Gotardo, donde un vehículo particular atropelló a la comerciante Eulogia Quihui, dedicada a la venta de productos naturales.

El conductor involucrado, identificado como Andris Daniel Brito, de nacionalidad extranjera, fue trasladado desde la comisaría de Sagitario a la División de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. Durante breves declaraciones, el chofer reconoció lo ocurrido y expresó su arrepentimiento, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades penales.

Familia anuncia acciones legales por presunta falta de señalización en la vía

Los familiares de la víctima anunciaron que interpondrán una denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por la presunta falta de señalización y medidas de seguridad en la vía expresa Sur. Según indicaron, la infraestructura habría sido habilitada sin contar con señalización visible ni elementos de protección peatonal, lo que —afirman— representaba un riesgo latente para los vecinos de la zona.

En ese contexto, señalaron que la denuncia alcanzaría a la gestión que inauguró la obra, encabezada por el entonces alcalde Rafael López Aliaga, así como a la actual administración municipal liderada por Renzo Reggiardo, por mantener operativa la vía sin corregir dichas deficiencias. Al cierre de este informe, el Ministerio Público evaluaba solicitar prisión preventiva contra el conductor, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fatal atropello.