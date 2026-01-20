Caso Nicolini: tras años prófuga capturan a Vilma Zeña condenada por explotación laboral y esclavitud

La Policía Nacional capturó a Vilma Zeña Santamaría condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Nicolini. La mujer, quien se encontraba prófuga de la justicia desde 2018, tiene una sentencia firme de 32 años de prisión.

Tras su captura fue trasladada a la sede de la Dirincri para las diligencias correspondientes. Este arresto se produce tras un largo periodo en que se le ofreció una recompensa de S/50.000 para facilitar su ubicación y captura.

ENCERRADOS CON LLAVE

Como se recuerda, el incendio ocurrido el 22 de junio de 2017 en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, dejó como saldo la muerte de dos jóvenes trabajadores que quedaron atrapados en un contenedor de la azotea del centro comercial.

Las víctimas, Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán (19), murieron calcinadas al no poder escapar del fuego, ya que se encontraban encerrados con llave dentro del contenedor metálico donde laboraban falsificando fluorescentes.