Vía Expresa Sur: denuncian falta de señalización y semaforización en la autopista

Después de que una adulta mayor falleciera tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur por un vehículo que transitaba a más de 50 km/h, un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar de la tragedia y pudo recoger la denuncia de los vecinos de Surco, quienes exigen mayor semaforización y señalización.
La víctima identificada como Eulogia Quihui Suica encontró su deceso cuando estaba retornando a su vivienda después de terminar su jornada laboral. La anciana se dedicaba a la venta de productos naturales por las inmediaciones del lugar de la colisión.
Minutos después del accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo detener a Andrys Daniel Brito, de nacionalidad venezolana, conductor de la unidad que terminó con la vida de Quihui Suica. De acuerdo a la información compartida por la PNP, el chofer tiene una serie de multas por no haber respetado las señales de tránsito y estacionarse en lugares prohibidos.
EMAPE DESMIENTE A LOS VECINOS
A menos de seis meses de su inauguración y en respuesta a los vecinos de Surco, Emape compartió un comunicado respondiendo a los residentes y desmintiendo sus afirmaciones. Desde la entidad, aseguraron que la Vía Expresa Sur cuenta con señalización y semaforización.