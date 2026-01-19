Vía Expresa Sur: denuncian falta de señalización y semaforización en la autopista

Vecinos se pronunciaron después del accidente que terminó con la vida de una adulta mayor.

Después de que una adulta mayor falleciera tras ser atropellada en la Vía Expresa Sur por un vehículo que transitaba a más de 50 km/h, un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar de la tragedia y pudo recoger la denuncia de los vecinos de Surco, quienes exigen mayor semaforización y señalización.

La víctima identificada como Eulogia Quihui Suica encontró su deceso cuando estaba retornando a su vivienda después de terminar su jornada laboral. La anciana se dedicaba a la venta de productos naturales por las inmediaciones del lugar de la colisión.

Minutos después del accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo detener a Andrys Daniel Brito, de nacionalidad venezolana, conductor de la unidad que terminó con la vida de Quihui Suica. De acuerdo a la información compartida por la PNP, el chofer tiene una serie de multas por no haber respetado las señales de tránsito y estacionarse en lugares prohibidos.

EMAPE DESMIENTE A LOS VECINOS

A menos de seis meses de su inauguración y en respuesta a los vecinos de Surco, Emape compartió un comunicado respondiendo a los residentes y desmintiendo sus afirmaciones. Desde la entidad, aseguraron que la Vía Expresa Sur cuenta con señalización y semaforización.