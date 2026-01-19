JNJ evaluará este jueves informe que propone destituir a Delia Espinosa

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este jueves el informe presentado por su presidenta, María Teresa Cabrera Vega, el cual recomienda la destitución de Delia Espinoza como fiscal suprema, en medio de una nueva controversia que sacude al Ministerio Público.

Según los argumentos expuestos por la titular de la JNJ, Delia Espinosa habría incurrido en desacato cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación, al no reincorporar a Patricia Benavides en sus funciones dentro del Ministerio Público, pese a una disposición expresa del organismo constitucional.

La Junta Nacional de Justicia calificó esta conducta como una falta muy grave, al considerar que se trataría de un acto de desobediencia por parte de la actual fiscal suprema suspendida, situación que podría derivar en su separación definitiva del cargo.

JNJ ESCUCHARÁ DESCARGOS ANTES DE LA VOTACIÓN

Cabe precisar que este martes 20 de enero, Delia Espinosa fue citada ante la JNJ para presentar sus descargos, mientras que el jueves el pleno del organismo constitucional votará el informe que definirá su futuro dentro del sistema de justicia.