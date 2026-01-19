Matrícula virtual en colegios públicos: padres reportan fallas en plataforma

Se inició el proceso de matrícula virtual en diversos colegios nacionales, una medida impulsada para evitar las extensas colas que en años anteriores se formaban en los exteriores de las instituciones educativas. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de enero a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación (Minedu).

REPORTAN INCONVENIENTES

No obstante, usuarios reportaron diversos inconvenientes, entre ellos la lentitud y caída del sitio web, así como la desaparición de algunos colegios del mapa digital. Además, se alertó sobre la aparición de personas en TikTok que ofrecen "ayuda" para realizar el trámite a cambio de pagos virtuales.

Al ingresar al enlace oficial, los padres de familia son dirigidos a una fila virtual. Según la propia plataforma, el tiempo de espera puede extenderse hasta cuatro horas, debido al alto volumen de tráfico.

La matrícula digital fue implementada por el Minedu con el objetivo de reducir barreras de acceso, evitar aglomeraciones presenciales y simplificar los trámites administrativos, sin embargo, usuarios reportan dificultades.