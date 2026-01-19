Delincuentes disparan más de 30 veces contra vivienda en Independencia

Momentos de terror se vivieron el último fin de semana en el distrito de Independencia, en Lima norte, luego de que delincuentes armados abrieran fuego contra una vivienda, generando pánico entre los vecinos. El violento ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya son analizadas por la Policía Nacional para dar con los responsables.

Según testigos, los atacantes habrían realizado más de 30 disparos, con la presunta intención de asesinar a un hombre que habría residido en el inmueble. Sin embargo, los actuales ocupantes de la vivienda aseguraron no haber recibido amenazas previas, por lo que se presume que el ataque estaría dirigido contra un exinquilino.

Los vecinos, y en especial un joven que vive en el predio atacado, se encuentran atemorizados y temen un nuevo atentado. “Antes vivía acá una persona que tenía problemas, pero ya no está. Seguramente lo han confundido”, señaló el afectado, aún conmocionado por lo ocurrido.

NIÑOS ESTUVIERON EN PELIGRO DURANTE EL TIROTEO

Durante el ataque armado, varios niños se encontraban jugando en el parque José Olaya, ubicado cerca de la vivienda. Al escuchar las detonaciones, los menores huyeron despavoridos por temor a ser alcanzados por las balas, aumentando la alarma y preocupación entre los residentes de la zona.