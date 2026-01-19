Delincuentes usan auto y moto para asaltar en San Isidro, Surquillo y Miraflores

La inseguridad ciudadana continúa en la capital y ahora los delincuentes vienen empleando una nueva modalidad para interceptar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias, generando alarma entre los vecinos de varios distritos de Lima Metropolitana.

Según las autoridades, los delincuentes utilizan un vehículo y una motocicleta para concretar el delito. Más de 10 personas habrían sido afectadas bajo esta modalidad en distritos como San Isidro, Surquillo y Miraflores, considerados zonas de alto tránsito y actividad comercial.

Una de las últimas víctimas fue una mujer, quien fue abordada por los delincuentes cuando se desplazaba en su vehículo. Posteriormente, una motocicleta se sumó al ataque, logrando sustraerle sus pertenencias. Gracias a la rápida intervención de las autoridades de San Isidro, Surquillo y Miraflores, se logró capturar a los presuntos implicados.

El subgerente de Serenazgo de San Isidro, Joseph Livia, informó que el vehículo utilizado en el robo pertenece a una mujer que vive en Surco y que sería pareja de uno de los delincuentes, información que es clave para las investigaciones en curso.

ARMAS Y DROGAS INCAUTADAS

Al momento de la detención, la Policía logró incautar armas de fuego, una cizalla y estupefacientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a otros presuntos implicados en esta banda delictiva que operaba en varios distritos de Lima.