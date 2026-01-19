Tragedia en la Vía Expresa Sur: comerciante muere atropellada al cruzar paso provisional

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de una adulta mayor en la recientemente habilitada Vía Expresa Sur, a la altura del mercado San Roque. La víctima, una comerciante de 67 años dedicada a la venta de productos naturales, fue embestida por un vehículo cuando intentaba cruzar la vía por un paso peatonal provisional, mientras retornaba de su jornada laboral.

Según información recabada en el lugar, el impacto fue de gran magnitud y ocasionó el fallecimiento inmediato de la mujer. Familiares y vecinos llegaron a la zona visiblemente afectados, protagonizando escenas de profundo dolor, mientras se aguardaba la presencia del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes. El tránsito fue restringido temporalmente como parte del procedimiento policial.

Falta de infraestructura y señalización vuelve a estar en el centro del debate

La Vía Expresa Sur, pese a estar en funcionamiento, aún no cuenta con infraestructura peatonal definitiva. En varios tramos se han habilitado cruces temporales para permitir el desplazamiento de los vecinos entre ambos lados de la vía, una situación que —según residentes— los expone diariamente a un alto riesgo, especialmente ante la velocidad con la que circulan los vehículos.

Autoridades distritales de Surco han reiterado que solicitaron con anticipación la instalación de puentes peatonales y una señalización adecuada. De acuerdo con un pronunciamiento municipal, estas medidas habrían reducido significativamente el peligro en la zona. Sin embargo, la falta de una respuesta efectiva por parte de la autoridad metropolitana habría contribuido a que se repitan este tipo de tragedias.

Vecinos y autoridades coinciden en que, además de la infraestructura pendiente, es indispensable reforzar la fiscalización y promover una conducción responsable. Advierten que, mientras la obra no esté completamente culminada, la vía seguirá siendo un punto crítico tanto para peatones como para conductores, por lo que urgen acciones inmediatas para evitar nuevas pérdidas humanas.