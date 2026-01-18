Cierran anfiteatro y juegos infantiles en el Parque Kennedy de Miraflores

En el distrito de Miraflores, gran conmoción ha causado el cierre del anfiteatro y la zona de juegos infantiles del Parque Kennedy por parte de la municipalidad. El espacio permanece sin acceso desde pasado viernes 16 de enero, sorprendiendo a vecinos y visitantes del lugar.

El cierre del anfiteatro afecta principalmente a adultos mayores y jóvenes que utilizaban la rotonda para actividades de esparcimiento y baile.

De igual forma, los juegos infantiles ya habían sido objeto de denuncias por mal estado (estructuras oxidadas y falta de seguridad), lo que llevó a mantenimientos temporales previos por parte de la Municipalidad de Miraflores.

Primeros detalles del cierre del lugar indicaban que la medida busca restringir actividades recreativas que se realizaban habitualmente en estos espacios públicos y en ocasiones hasta altas horas de la noche.

Municipalidad brindan detalles

Esta acción ha generado críticas de vecinos y ciudadanos que consideran la medida como una exclusión del uso del espacio público.

Según un representante de la Municipalidad de Miraflores, hay vecinos que no quieren que la música se prolongue hasta altas horas de la noche, así como el volumen alto que afectaría actividades como las misas de la iglesia que está en el Parque Kennedy.