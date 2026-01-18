Vecinos atemorizados por presencia de un sujeto que amenaza a transeúntes con cuchillo en Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, un hombre fue acuchillado para ser asaltado en la avenida Manuel Prado. Una cámara de seguridad lo captó cayendo al suelo con la mano en el pecho y su asaltante llevando un enorme cuchillo para quitarles todos sus objetos de valor.

La víctima, que es el dueño de una licorería ubicada en la misma zona del ataque, quedó con dos heridas por arma blanca en la espalda y en el estómago y su estado de salud es estable.

Viven atemorizados

Según los vecinos del lugar, este ladrón viene asaltando de manera recurrente a transeúntes de la avenida Manuel Prado por lo que los vecinos exigen su inmediata identificación y detención.

Cabe señalar que, el hecho ocurrió a las espaldas de la comisaría El Progreso, una dependencia policial que se encuentra a menos de 5 minutos caminando de la escena del crimen.